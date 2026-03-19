Lavorare nel mondo del vino nel 2026 le figure più ricercate e pagate meglio

Nel 2026 il settore del vino si presenta come un ambito in continua trasformazione, dove le competenze richieste vanno oltre la produzione e la degustazione. Le aziende cercano professionisti specializzati in marketing, gestione commerciale e innovazione digitale. Le figure più richieste sono esperti di branding, tecnologi alimentari e responsabili di export, con salari più elevati rispetto agli anni precedenti.

Nel 2026 il mondo del vino non è più solo agricoltura, produzione e degustazione, ma è un settore sempre più complesso, internazionale e guidato da dinamiche economiche evolute. Questo cambiamento ha ovviamente avuto un impatto diretto sull’occupazione e le opportunità di carriera nel settore, ridefinendo domanda e offerta a favore di figure professionali specializzate e ibride, capaci cioè di muoversi tra business, logistica e analisi dei dati. Crescono i profili commerciali. A oggi, il successo di un’etichetta dipende molto dalla capacità di gestirne la distribuzione e il posizionamento nei mercati globali. Come sottolineato da Carlo Miravalle, presidente di Med. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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