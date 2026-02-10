La richiesta di dimissioni di Petrecca si fa sempre più forte. Una petizione online chiede alla Rai di cambiare e di smettere di essere controllata dai partiti. La polemica nasce dopo le critiche e le immagini del telecronista durante le Olimpiadi, considerati da molti troppo partigiane e poco professionali. La situazione ha acceso il dibattito su come il servizio pubblico possa tornare a essere davvero imparziale.

Roma – “La cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina avrebbe dovuto rappresentare un momento di eccellenza per il servizio pubblico radiotelevisivo italiano. Un evento internazionale, simbolo di prestigio culturale, sportivo e istituzionale per il Paese. La telecronaca Rai della serata inaugurale si è invece trasformata in una sequenza di errori gravi e imbarazzanti: luoghi simbolici scambiati, personalità pubbliche confuse, campioni del mondo ignorati, contenuti culturali fraintesi. Una narrazione inadeguata che ha danneggiato l’immagine del servizio pubblico davanti a milioni di telespettatori, in Italia e all’estero”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Petrecca imbarazzante, si dimetta”. La petizione contro il telecronista delle Olimpiadi: “Basta con la Rai lottizzata dai partiti”

Approfondimenti su Petrecca Imbarazzante

Durante la telecronaca della partita, Paolo Petrecca ha combinato diverse gaffe che non sono passate inosservate.

I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Petrecca Imbarazzante

Argomenti discussi: Milano Cortina, bufera sulla Rai per le gaffe durante la cerimonia, Petrecca nel mirino; Peggio di Petrecca c’è la Rai (e affini). L’idea di punirlo premiandolo.

Gianluigi Paragone contro Petrecca: Un direttore di Rai Sport che non conosce gli atleti, si deve dimettereIl giornalista ed ex senatore dice la sua sulla figuraccia fatta da Paolo Petrecca durante la telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali ... tpi.it

Peggio di Petrecca c'è la Rai (e affini). L'idea di punirlo premiandoloDopo la telecronaca delle Olimpiadi, il meglio che può accadere è che si dimetta dopo la fine delle Olimpiadi, e che prenda la delega, sempre da direttore, per le relazioni esterne. Ma i danni a caric ... ilfoglio.it

Dopo l’imbarazzante cerimonia di apertura dei giochi, i giornalisti di RaiSport annunciano una protesta contro il direttore Petrecca, improvvisatosi telecronista. Annunciato lo sciopero e una scelta molto forte nel pieno dell’evento sportivo dell’anno. - facebook.com facebook

I giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca dopo l’imbarazzante cronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi: pronto ritiro delle firme e sciopero x.com