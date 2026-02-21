Esclusione dai comuni montani da Vallefoglia scatta il ricorso

Vallefoglia ha deciso di presentare un ricorso contro il decreto del Governo approvato mercoledì, che esclude 24 Comuni delle Marche dal riconoscimento delle aree montane. La decisione nasce dalla percezione che questa misura penalizzi le comunità locali, riducendo i finanziamenti e i servizi disponibili. Il sindaco di Vallefoglia ha annunciato che si farà avanti con azioni legali per difendere i diritti dei cittadini. La questione riguarda una decisione che coinvolge direttamente le comunità interessate.

Da Vallefoglia scatta il ricorso contro il decreto attuativo approvato mercoledì nella seduta del consiglio dei Ministri per la definizione delle aree interne e montane delle Marche, con il quale viene sancita l'esclusione dal riconoscimento per 24 Comuni in tutta la Regione. Il sindaco Palmiro Ucchielli ha comunicato ieri di procedere con l'impugnazione del provvedimento, in seguito all'approvazione, in sede di conferenza Stato-Regioni, del parametro che prevede l'inclusione nelle comunità Montane dei soli Comuni situati al di sopra dei 350 metri di altitudine. Un criterio che nel territorio di Vallefoglia esclude dall'inserimento i borghi di Sant'Angelo in Lizzola, Montefabbri e Colbordolo.