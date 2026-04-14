Comune sciolto per camorra focus in commissione antimafia | Eliminare zone d' ombra tra mafia e politica

La commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie ha approfondito il caso dello scioglimento del Comune di Caserta, deciso a causa di infiltrazioni camorristiche. Durante l’incontro, si è discusso di come chiarire i legami tra la criminalità organizzata e le istituzioni locali, con l’obiettivo di eliminare eventuali zone d’ombra in questa relazione. La vicenda ha suscitato attenzione nel contesto delle misure di contrasto alle mafie.

Lo scioglimento per camorra del Comune di Caserta finisce nel mirino della commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie. Lo conferma il segretario dell’organismo parlamentare Sergio Rastrelli che sottolinea come la commissione abbia chiesto di approfondire i “contenuti del.🔗 Leggi su Casertanews.it Antimafia, Rastrelli (FdI): “Eliminare ogni zona d’ombra tra criminalità e politica”Tempo di lettura: 3 minuti“La commissione parlamentare Antimafia, nei tre anni di legislatura, ha già dato ampia prova del suo rigore nello... Comune sciolto per camorra tra voti e appalti: "Amministrazione a vantaggio di interessi criminali"Le motivazioni con cui il Tar ha respinto il ricorso dell'ex sindaco Carlo Marino.