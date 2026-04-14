Comune dall' anagrafe certificati in tempo reale tramite testo elettronico | ecco il funzionamento

Dal primo aprile, l'anagrafe nazionale ha introdotto un nuovo servizio digitale che consente ai cittadini di scaricare in tempo reale certificati di stato civile, come nascita, matrimonio o unione civile, nonché estratti di riassunto. Questo sistema permette anche ai genitori di ottenere certificati per i figli minori inseriti nella stessa famiglia anagrafica, semplificando le procedure e riducendo le attese. La piattaforma utilizza un testo elettronico per garantire la consegna immediata dei documenti.

L'anagrafe nazionale ha reso, dal primo aprile, disponibile il servizio che permette ai cittadini di ottenere, per se stessi e per i figli minori, inseriti nella medesima famiglia anagrafica, i certificati di stato civile di nascita, matrimonio o unione civile, gli estratti per riassunto o per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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