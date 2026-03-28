Altro che regime ecco perché Ilaria Salis è stata perquisita | il funzionamento reale di Alloggiati Web tra obblighi di legge cooperazione europea e controlli standardizzati

Un'indagine sulla perquisizione di una persona ha svelato le modalità operative del sistema Alloggiati Web, che dal 2006 è stato progressivamente digitalizzato fino all’introduzione dell’obbligo telematico nel 2013. Il sistema raccoglie dati sul soggiorno degli ospiti e coinvolge obblighi di legge, collaborazione tra paesi europei e controlli standardizzati. Questi aspetti sono stati al centro delle verifiche recenti.

Ilaria Salis non ha perso tempo e ha accusato l'Italia di essere un regime perché, nella giornata di stamattina, è stata sottoposta ad un controllo mentre era nel suo albergo a Roma. Proviamo a portare un po' di chiarezza. Non si tratta di un abuso arbitrario, ma del funzionamento ordinario di un sistema di sicurezza ormai standardizzato a livello europeo. Per capire cosa è successo, però, bisogna uscire dagli slogan e guardare al funzionamento reale del sistema. In Italia, le strutture ricettive, hotel, B&B, affittacamere, hanno l’obbligo di comunicare alle autorità i dati degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo. Non è una misura recente, né eccezionale: è un obbligo previsto dalla normativa di pubblica sicurezza da decenni, ben prima dell’era digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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