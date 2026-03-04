Innovazione tecnologica per il 118 | arriva la teleassistenza video-guidata da remoto in tempo reale tramite videochiamata

In Ancona, la Regione Marche ha avviato l'uso della teleassistenza video-guidata da remoto per il sistema di emergenza 118. Questa tecnologia consente di effettuare chiamate video in tempo reale tra operatori e personale sul campo, migliorando la comunicazione e l'intervento durante le emergenze. L'adozione di questi strumenti rappresenta un passo importante nel processo di digitalizzazione del sistema di emergenza territoriale.

ANCONA – La Regione Marche compie un importante passo in avanti nel percorso di digitalizzazione e innovazione tecnologica del sistema di emergenza territoriale (Set) 118, con l'introduzione di strumenti avanzati per migliorare l'efficacia, la tempestività e la qualità degli interventi di soccorso sanitario su tutto il territorio regionale. «L'innovazione tecnologica - dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro - è una scelta strategica per garantire ai cittadini un sistema di emergenza-urgenza sanitario sempre più moderno, integrato e capace di rispondere con efficacia alle sfide sanitarie del presente e del futuro.

