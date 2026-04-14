Completato l' edificio C3 dell' Unisa | tutto pronto per il Life Science Hub Laboratory
Da pochi giorni, presso il campus universitario di Fisciano, è stato completato l’edificio C3, destinato a ospitare il “Life Science Hub Laboratory”. La struttura è stata ultimata e si trova ora pronta per essere messa in funzione. La realizzazione dell’edificio rientra in un progetto più ampio di sviluppo delle strutture dedicate alle scienze della vita. L'intera operazione è stata portata a termine senza annunci ufficiali sulla data di apertura.
Completata, in questi giorni, presso il campus universitario di Fisciano, la realizzazione dell’Edificio C3 che ospiterà il “Life Science Hub Laboratory”. Con il nuovo spazio, l’Ateneo amplia le proprie infrastrutture per la ricerca, ma compie anche un passo in avanti nella progettazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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