Completato l' edificio C3 dell' Unisa | tutto pronto per il Life Science Hub Laboratory

Da pochi giorni, presso il campus universitario di Fisciano, è stato completato l’edificio C3, destinato a ospitare il “Life Science Hub Laboratory”. La struttura è stata ultimata e si trova ora pronta per essere messa in funzione. La realizzazione dell’edificio rientra in un progetto più ampio di sviluppo delle strutture dedicate alle scienze della vita. L'intera operazione è stata portata a termine senza annunci ufficiali sulla data di apertura.