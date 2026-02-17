Salute Nasce HealthCORE la nuova business unit dedicata a Healthcare & Life Science

Il sistema sanitario italiano si trova di fronte a nuove sfide e richiede risposte più efficaci. Per rispondere a questo bisogno, è nata “HealthCORE”, una divisione dedicata a Healthcare e Life Science. La decisione di creare questa unità deriva dalla crescente complessità del settore, che necessita di una comunicazione più strategica e di un dialogo più aperto tra istituzioni, aziende e ricercatori. Per esempio, HealthCORE si propone di facilitare incontri tra i rappresentanti delle cliniche e le aziende farmaceutiche, per accelerare l’introduzione di nuove terapie.

In un contesto in cui il sistema sanitario è chiamato ad affrontare sfide sempre più complesse, dalla sostenibilità all'innovazione, dalla regolazione alla trasformazione dei modelli di cura, nasce HealthCORE, una nuova business unit dedicata al mondo Healthcare & Life Science, pensata per rafforzare la comunicazione strategica e l'advocacy come dialogo strutturato e qualificato tra istituzioni, industria e comunità scientifica. HealthCORE nasce dall'esperienza consolidata di CORE nel campo della corporate communication e dei public affairs, maturata attraverso anni di attività al fianco di aziende, istituzioni e stakeholder strategici.