La Juventus ha fatto gli auguri a Cristiano Ronaldo sui social per il suo compleanno. La società ha pubblicato un messaggio dedicato all’ex campione, ricordando i momenti passati insieme e le sue imprese in bianconero. Ronaldo, che ha lasciato Torino, riceve ancora affetto dai suoi ex tifosi e dalla società.

Compleanno Cristiano Ronaldo, gli auguri dei bianconeri sui social: ecco il messaggio della Juventus per il suo ex campione. Oggi è un giorno speciale per il mondo del calcio e per la Juventus, che ha voluto rendere omaggio a Cristiano Ronaldo. L’attaccante compie infatti 41 anni. Nonostante il passare del tempo e le nuove sfide intraprese lontano dall’Italia, il legame tra la società piemontese e il campione rimane saldo nella memoria dei tifosi. ULTIMISSIME JUVE LIVE Per l’occasione, il club ha utilizzato il proprio profilo ufficiale su X per dedicare un pensiero al calciatore. “Tanti auguri per il tuo compleanno, Cristiano!”, è il messaggio semplice ma significativo postato dalla società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Compleanno Cristiano Ronaldo, gli auguri dei bianconeri sui social: ecco il messaggio della Juventus per il suo ex campione – FOTO

