Marco Travaglio vince una causa contro Tiziano Renzi | deve restituire 100mila euro

Marco Travaglio ha vinto la causa contro Tiziano Renzi e riceverà 100 mila euro. La sentenza arriva dopo anni di battaglie legali, legate anche a un'intervista del 2017 in cui Travaglio aveva risposto a una domanda di Lilli Gruber sull'inchiesta Consip, che vedeva indagato il padre dell'ex premier. Ora il giornalista può tirare un sospiro di sollievo, mentre Renzi dovrà restituire la somma stabilita dal giudice.

"Dopo quelle con Matteo Renzi ho vinto, nel secondo appello, anche la causa con suo padre Tiziano. Il quale dovrà restituirmi i 50mila euro, più interessi e spese legali per un totale di circa 100mila euro, che ero stato costretto a versargli da due incredibili sentenze di primo e secondo grado per una legittima critica politica alla trasmissione Otto e Mezzo". Inizia così il lungo post del giornalista e direttore de "Il Fatto Quotidiano" Marco Travaglio, in merito a una causa civile davanti alla Corte di appello di Firenze. Nel post, Travaglio ricostruisce la vicenda e scrive che "Renzi senior, credendo che parlassi di lui e non di suo figlio, mi aveva denunciato per danni.

Tre sconfitte in tribunale in pochi giorni.

Il tribunale civile di Firenze ha respinto il ricorso di Matteo Renzi contro il Fatto Quotidiano, confermando la condanna e stabilendo un risarcimento di 225mila euro.

