Due giovani sono stati denunciati dopo aver raggiunto la punto più alta della cupola del Duomo di Como domenica mattina all’alba. I ragazzi si sono arrampicati sulla sommità della struttura, scattando foto e registrando un video con un drone, mentre si tenevano alla croce posta sulla vetta, a diverse decine di metri di altezza. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che si verificassero situazioni di rischio maggiore.

Como – Si sono arrampicati sulla sommità della cupola del Duomo di Como, domenica mattina all'alba, per scattare foto a strapiombo sulla città e girare un video con il drone, mentre si reggevano alla croce pericolosamente a sbalzo sul vuoto. I due ragazzi, però, sono stati visti da una turista polacca ospite di un b&b che stava esattamente di fronte alla chiesa. La donna, spaventata nel vedere due uomini vestiti di nero e incappucciati arrampicati sulla sommità dell'edificio, ha chiamato la polizia. Quando le pattuglie sono arrivate, i due climber erano già spariti: dopo aver percorso il perimetro del tetto, hanno raggiunto la Torre del Palazzo del Broletto per poi scendere nel piazzale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, salgono in cima alla cupola del Duomo per fare foto e video: denunciati due giovanissimi

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