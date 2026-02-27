I vigili del fuoco in cima alla Cupola di Novara per esporre il Tricolore

Venerdì 27 febbraio, i vigili del fuoco si sono arrampicati sulla Cupola di San Gaudenzio a Novara per esporre la bandiera italiana. L’operazione ha coinvolto i pompieri che hanno raggiunto la sommità della struttura per posizionare il Tricolore. La bandiera è stata visibile sulla cupola durante tutta la giornata, attirando l’attenzione dei passanti.

Nella giornata di oggi, venerdì 27 febbraio, la bandiera dell'Italia è apparsa sulla Cupola di San Gaudenzio di Novara.I vigili del fuoco sono infatti saliti sul monumento simbolo della città per esporre il Tricolore in occasione della Festa del corpo nazionale, che celebra l'87° anniversario.