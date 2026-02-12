I carabinieri hanno arrestato dodici persone in un maxi blitz contro un traffico di droga, armi ed esplosivi. L’operazione, partita dall’Abruzzo, si è estesa su tutto il territorio nazionale con più di 250 militari coinvolti. Tra gli indagati anche un uomo nel Ferrarese. La rete di spedizioni e consegne, spesso affidata a corrieri inconsapevoli, nascondeva un giro di sostanze illecite e armi di vario tipo.

Droga, esplosivi e armi venduti anche attraverso spedizioni affidate a corrieri inconsapevoli. È il bilancio dell'operazione ' Last Delivery ' condotta dai carabinieri, partita dall'Abruzzo e sviluppata su scala nazionale con l'impiego di oltre 250 militari e unità specializzate. L'attività ha interessato anche il Ferrarese, dove risulta esserci un trentenne indagato. Nel complesso sono dodici le persone arrestate e 24 le perquisizioni eseguite in diverse regioni (tra cui una sul nostro territorio). Sette arresti, tutti in Abruzzo, sono stati eseguiti in attuazione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di L'Aquila su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, mentre altri cinque sono scattati in flagranza, durante le perquisizioni, in Sicilia, Puglia e Liguria.

© Ilrestodelcarlino.it - Droga, armi ed esplosivo. Maxi blitz, dodici arresti. Un indagato nel Ferrarese

Nelle prime ore di martedì, i carabinieri di Penne hanno portato a termine un’operazione che ha portato al sequestro di tonnellate di esplosivo, armi e droga.

