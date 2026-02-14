Roma | nuovo blitz a San Basilio 4 arresti e una denuncia tra spaccio di droga e furti

I Carabinieri di Roma hanno effettuato un nuovo intervento a San Basilio, arrestando quattro persone e denunciandone un’altra per aver spacciato droga e commesso furti. L’operazione ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti e di alcuni oggetti rubati, trovati durante i controlli.

Nuovo blitz dei Carabinieri nel quartiere San Basilio a Roma. Nel corso di un’operazione mirata a contrastare lo spaccio di droga, furti e altri reati, sono state arrestate 4 persone, mentre una è stata denunciata. Nelle ultime ore, i Carabinieri della compagnia Montesacro, con il supporto specialistico del nucleo Ispettorato del lavoro (Nil) di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Questo intervento si è concentrato nel quartiere San Basilio e nelle zone limitrofe, attuando un dispositivo capillare finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

I carabinieri di Roma hanno intensificato i controlli contro lo spaccio di droga in tutta la città.

Una vasta operazione antidroga ha portato all’arresto di sei persone e a una denuncia a Roma e nella provincia, smantellando un'organizzazione coinvolta in attività di spaccio tra negozi, veicoli e abitazioni.

