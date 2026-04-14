Como-Inter non è ancora finita | ballano 40 milioni di euro

A Como, la partita tra la squadra locale e l’Inter si è conclusa con un risultato ancora incerto, nonostante il punteggio finale abbia portato a un saldo di circa 40 milioni di euro. La gara è iniziata con il Como in vantaggio e l’Inter in difficoltà, ma nel corso dei minuti gli ospiti hanno effettuato una rimonta, segnando quattro gol. La partita ha lasciato l’impressione che il risultato potesse ancora cambiare fino alla fine.

di Alessio Lento Sembrava una partita come tante, almeno all’inizio. Il Como avanti, l’ Inter in difficoltà, poi la rimonta, quattro gol e quella sensazione che, alla lunga, la partita sarebbe girata. Il 4-2 del Sinigaglia è andato così, con l’Inter che ribalta tutto e il Como che resta a inseguire. E invece no, non è finita lì. Perché appena si è chiuso il discorso sul campo, se n’è aperto un altro, più silenzioso ma forse più pesante. Quello del mercato, dove le partite si giocano senza pubblico, ma con cifre che spesso fanno più rumore dei gol. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, l’Inter starebbe valutando un investimento importante per un giovane centrocampista del Como, con una cifra che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como-Inter non è ancora finita: ballano 40 milioni di euro Inter-Atalanta, trattativa calda: 40 milioni di euro per il sìInter e Atalanta potrebbero presto dare vita a una clamorosa operazione di mercato: le cifre per il sì sono da capogiro. Mateta Juve, ecco l’ultima offerta: obbligo di riscatto quasi garantito, ballano 2 milioni di euroBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. 4 gol al Como, 100 in stagione, 5465 nella storia della Serie A: il 12 aprile 2026 è una serata storica per l'Inter Con le reti di ieri sera, l'Inter è arrivata a 100 gol tondi segnati in stagione in tutte le competizioni: 75 in campionato, 17 in Champions League, - facebook.com facebook Como–Inter: il film della partita x.com