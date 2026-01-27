In questa trattativa di mercato, l'Inter potrebbe investire fino a 40 milioni di euro per formalizzare l'acquisto di un giocatore dall'Atalanta. La negoziazione è in corso e rappresenta una delle operazioni più rilevanti nel calcio italiano di questa stagione. Restano da definire gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l'accordo.

Inter e Atalanta potrebbero presto dare vita a una clamorosa operazione di mercato: le cifre per il sì sono da capogiro. Marco Palestra sta dimostrando di essere, senza ombra di dubbio, uno degli esterni più forti in circolazione. Il nome del 20enne di Buccinasco, attualmente in prestito dall’ Atalanta al Cagliari, è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini europee e il rischio che presto si possa scatenare una vera e propria asta è molto elevato. Palestra (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ Inter lo valuta da diverse settimane per l’eventuale sostituzione di Dumfries ed è pronta ad accelerare per anticipare la concorrenza di Juventus, Milan e Bournemouth, solo per citare qualche club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter-Atalanta, trattativa calda: 40 milioni di euro per il sì

L'articolo approfondisce i dettagli e le dinamiche dietro la richiesta di 40 milioni di euro formulata dalla Roma durante la sessione estiva di mercato, analizzando le ragioni e le implicazioni di questa operazione.

