Mateta Juve ecco l’ultima offerta | obbligo di riscatto quasi garantito ballano 2 milioni di euro

Mateta, nuovo acquisto della Juventus, è al centro dell’ultima proposta di mercato. L’operazione prevede un obbligo di riscatto con una probabilità elevata di conferma, con una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Questa soluzione rappresenta un’opportunità per rafforzare l’attacco della squadra, mantenendo un investimento contenuto e una strategia di gestione mirata alle esigenze della stagione in corso.

. Le ultime sul futuro dell’attaccante. La Juventus prosegue il suo pressing asfissiante su Jean-Philippe Mateta, il centravanti individuato da Luciano Spalletti come l’uomo della svolta per l’attacco bianconero. Nonostante i contatti frenetici delle ultime ore, il Crystal Palace resta fermo sulla sua posizione: il club londinese chiede 35 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere i classici sconti invernali. Gli inglesi, che in estate ne chiedevano 45, considerano l’attuale valutazione già un compromesso, ma la Juventus gioca la sua partita a scacchi puntando sulla scadenza del contratto (2027) e sulla ferma volontà del giocatore di non rinnovare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve, si avvicina ancora l’obbligo di riscatto del Nottingham Forest: ecco cosa mancaIl trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest si avvicina alla conclusione, con l’obbligo di riscatto ormai prossimo.

