Un anno e mezzo fa, durante una riunione in Commissione dedicata al Covid, si propose a un ex primo ministro di partecipare a un’audizione senza perdere il suo incarico. Recentemente è stato diffuso un video che mette in discussione le affermazioni di quest’ultimo, suggerendo che non fosse intenzionato a essere ascoltato dalla stessa commissione. La questione riguarda quindi le dichiarazioni fatte e le evidenze video disponibili.

Un anno e mezzo fa in Commissione Covid fu indicata a Giuseppe Conte una strada per essere audito, pur mantenendo il suo ruolo di membro dell’organismo. Si tratta di un escamotage tecnico che gli avrebbe consentito di superare l’incopatibilità con il ruolo di commissario: una dimissione temporanea per la sola seduta in cui si fosse presentato come audito, per poi essere reintegrato nelle successive. Conte rifiutò, pur avendo appena sostenuto di avere la piena volontà di essere ascoltato qualora si fosse trovato un modo per superare l’incompatibilità e sebbene il presidente della Commissione, Marco Lisei, di fronte alle sue perplessità, gli avesse spiegato che esistevano dei precedenti e che dunque si trattava di una procedura percorribile senza preoccupazioni di sorte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Covid, ecco il video che smentisce Conte sulla volontà di essere audito in Commissione

Covid, Giuseppe Conte fa la vittima in tv ma fugge con un trucchetto dalla CommissioneIn tv va a dire di aver chiesto di essere audito in Commissione Covid e di non essere mai stati chiamato.

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