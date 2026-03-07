Presidente Commissione Ambiente Flocco | Acqua bene il ritiro della procedura

Il presidente della Commissione Ambiente ha commentato la decisione della Giunta regionale della Campania di ritirare in autotutela la procedura di selezione del socio privato per la costituzione di Gric S. La comunicazione è stata resa nota in un breve commento, nel quale si sottolinea che questa scelta riguarda la gestione della questione relativa all’acqua. La decisione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sul motivo del ritiro.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La decisione della Giunta regionale della Campania di ritirare in autotutela la procedura per la selezione del socio privato della costituenda Gric S.p.A. consente di aprire una fase di approfondimento su un tema strategico come la gestione della risorsa idrica. È una scelta di responsabilità istituzionale che mette al centro l'interesse pubblico nella governance di un servizio essenziale". Lo dichiara Salvatore Flocco, Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania. " L'acqua è un bene primario e un diritto fondamentale. Per questo motivo è necessario individuare un modello gestionale che sappia coniugare efficienza del servizio, sostenibilità degli investimenti e piena tutela della collettività.

