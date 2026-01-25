Non si arresta la crisi del Forlì | sconfitto anche a Gubbio

Il Forlì Calcio continua a attraversare un periodo difficile, subendo un’altra sconfitta, questa volta sul campo del Gubbio. La squadra fatica a trovare continuità di risultati, evidenziando le difficoltà in questo avvio di stagione. La situazione richiede analisi e interventi per invertire il trend e migliorare le prestazioni, in un contesto di sfide che richiedono attenzione e determinazione.

Prosegue il momento negativo del Forlì Calcio, che rimedia un'altra sconfitta dopo quella incassata contro la Sambenedettese. I biancorossi cadono per 2-0 contro il Gubbio: le reti di Di Massimo al 4° e di Zallu al 45° regalano tre punti pesantissimi in chiave salvezza alla formazione di Domenico Di Carlo, che scavalca in classifica proprio i romagnoli. LA CRONACA - Mister Miramari, come anticipato, non cambia l'assetto tattico, mantenendo il consolidato 4-3-3 ma inserendo interpreti nuovi: Veliaj torna titolare tra i pali al posto dell'indisponibile Martelli; linea difensiva a quattro con Manetti, Saporetti, Spinelli e Palomba (preferito a Elia); a centrocampo, data l'assenza di Menarini, è De Risio a prendere le redini della regia, coadiuvato da Franzolini e Ilari.🔗 Leggi su Forlitoday.it

