Commercio irregolare blitz su Corso Matarazzo | chiusi due negozi

La Polizia Municipale di Castellabate ha effettuato un blitz lungo Corso Matarazzo, chiudendo due negozi per irregolarità nelle attività commerciali. I controlli sono stati condotti dal comandante Alberto Giorgio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sul commercio e sulla sicurezza pubblica. L'operazione si inserisce in un più ampio servizio di vigilanza volto a garantire la legalità nel centro cittadino.