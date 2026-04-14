Commercio irregolare blitz su Corso Matarazzo | chiusi due negozi
La Polizia Municipale di Castellabate ha effettuato un blitz lungo Corso Matarazzo, chiudendo due negozi per irregolarità nelle attività commerciali. I controlli sono stati condotti dal comandante Alberto Giorgio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sul commercio e sulla sicurezza pubblica. L'operazione si inserisce in un più ampio servizio di vigilanza volto a garantire la legalità nel centro cittadino.
Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Castellabate, diretta dal comandante Alberto Giorgio, a tutela del rispetto delle regole del commercio locale e della sicurezza urbana. La task force Nel corso degli ultimi controlli effettuati sul Corso Matarazzo, sono state accertate ulteriori.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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