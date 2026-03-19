commercio a rischio chiusi 80 negozi in 13 anni

Negli ultimi tredici anni, nel centro di Siena si sono chiusi 80 negozi, passando da 322 attività nel 2012 a 242 nel 2026. Questa diminuzione rappresenta una riduzione significativa del numero di esercizi commerciali nella zona, che ha visto un calo costante nel corso del tempo. I dati evidenziano come il settore commerciale abbia subito una flessione nel corso degli anni.

Siena, 19 marzo 2026 – Commercio, in tredici anni chiuse 80 realtà in centro. I conti sono veloci da farsi: nel 2012 c’erano 322 imprese, oggi se ne contano e 242. Fuori dal centro se ne perdono 70, un numero importante, ovvero da 381 a 312. E’ la fotografia del Centro Studi Confcommercio nel tradizionale appuntamento con le rilevazioni anagrafiche nelle città. “Si conferma ciò che conosciamo fin troppo bene e che non da ora abbiamo portato all’attenzione di tutti i livelli istituzionali - fa notare Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena – Abbiamo un problema: sta sparendo una tipologia di impresa. E noi non lo permetteremo”. Le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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