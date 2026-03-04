Brescia così un 50enne derubava i pazienti durante gli interventi chirurgici | arrestato

Un uomo di 50 anni di Brescia è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto oggetti ai pazienti durante interventi chirurgici in ospedale. La polizia ha eseguito l’arresto e disposto la Sorveglianza Speciale nei suoi confronti. L’indagine ha portato alla scoperta delle attività illecite svolte dall’uomo all’interno della struttura sanitaria.

Arrestato a Brescia un 50enne. L'uomo è stato individuato come autore seriale di numerosi furti ai danni di pazienti ricoverati presso strutture sanitarie cittadine. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali contro il patrimonio e la persona, è stato fermato in flagranza dopo essere stato sorpreso a sottrarre 2 telefoni cellulari da camere di degenti sottoposti a intervento chirurgico. L'episodio ha portato all'avvio della procedura di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei suoi confronti, come disposto dal Questore della Provincia di Brescia. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'arresto è avvenuto nei giorni scorsi grazie a un'attività investigativa mirata della Squadra Mobile della Questura di Brescia.