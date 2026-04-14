Le ultime elezioni in Ungheria hanno visto un cambio di governo, con l'opposizione che ha focalizzato la propria campagna sui problemi economici e sulla minaccia di un conflitto armato. La strategia ha portato a un successo elettorale, superando il fronte del governo uscente. Questa vittoria ha segnato un nuovo capitolo nel panorama politico del paese.

L'opposizione si è concentrata sui problemi dell'economia, e stavolta lo spauracchio della guerra in Ucraina non è bastato Viktor Orbán aveva visto arrivare la sconfitta di domenica, quando ha perso per la prima volta le elezioni in Ungheria dopo 16 anni consecutivi da primo ministro. Orbán si era reso conto di non essere più popolare come un tempo durante il tour elettorale che aveva organizzato nell’ultimo anno, per rispondere a quello del leader dell’opposizione Péter Magyar, che lo ha battuto e ora prenderà il suo posto. Il fatto che Orbán, dopo così tanti anni al potere e uno stretto controllo sui media e sulle istituzioni, si sia speso in prima persona, esponendosi al rischio di contestazioni, ha dimostrato che percepiva Magyar come minaccia.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come Orbán ha perso l’Ungheria

Putin ha PERSO DAVVERO l'Ungheria

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