Elezioni in Ungheria chi è Magyar | l' ex insider ha battuto Orban

In Ungheria si sono svolte recenti elezioni politiche che hanno visto la vittoria di un candidato chiamato Magyar, un ex insider, che ha battuto il leader uscente. Quattro decenni dopo aver aderito a un movimento anti-corruzione, il nuovo rappresentante ha ottenuto il risultato elettorale, sconfiggendo il precedente capo del governo. La vittoria arriva dopo un percorso iniziato con un’attività di assistenza legale legata a una protesta contro le pratiche di corruzione.

Budapest, 10 apr. (Adnkronos) - Vent'anni fa un giovane avvocato aderì alla protesta anti-corruzione guidata dall'allora leader dell'opposizione, Viktor Orban, creando un gruppo di assistenza legale chiamato "non abbiate paura". Ed ora Peter Magyar, da ex insider, vince le elezioni in Ungheria e pone fine all'era del premier uscente. Le proiezioni assegnano a Tisza, partito del leader dell'opposizione, 138 seggi in Parlamento, cinque in più dei 133 necessari per la maggioranza dei due terzi. Il partito Fidesz di Orban si ferma a 54, su un totale di 199. "E' una grande storia, il principe giovane, Davide contro Golia, ognuno si può identificare con lui", dice al Financial Times del 45enne leader di Tisza, Balint Ruff, stratega e direttore di uno show politico in Ungheria.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elezioni in Ungheria, chi è Magyar: l'ex insider ha battuto Orban Leggi anche: Elezioni in Ungheria, chi è Magyar: l'ex insider che può battere Orban Peter Magyar, chi è l'ex insider che sfida Orban con Tisza in Ungheria (e che potrebbe vincere)Due messaggi speculari agli elettori ungheresi nel pieno del voto sono stati inviati da Viktor Orbán e dall’avversario, Peter Magyar.