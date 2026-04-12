Dopo sedici anni al governo, il premier ungherese ha riconosciuto la sconfitta nelle elezioni appena concluse. La vittoria è andata al candidato dell’opposizione, che ha ottenuto la maggioranza dei voti e ha conquistato la leadership del paese. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali istituzionali, confermando il cambio di governo e la fine di un’era durata più di un decennio.

Domenica in Ungheria si è votato per eleggere il parlamento: l’affluenza è stata superiore al 78 per cento e ha vinto nettamente Tisza, il partito di opposizione guidato da Péter Magyar. In serata, il primo ministro Viktor Orbán, capo del partito conservatore e populista Fidesz e uno dei leader più filorussi e autoritari dell’Unione Europea, ha fatto un discorso in cui ha definito i risultati parziali «dolorosi ma chiari» e ha riconosciuto la vittoria di Magyar. È la sua prima sconfitta dopo 16 anni al potere. Nel parlamento ungherese ci sono 199 seggi: in base ai risultati (e a un conteggio piuttosto complicato) ne verranno assegnati 138 a Tisza, 54 a Fidesz e 7 al partito di estrema destra Movimento Nostra Patria (Mi Hazánk Mozgalom).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Viktor Orbán ha perso le elezioni

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Viktor orban has lost the Hungarian election