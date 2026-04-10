Durante la puntata di sabato 11 aprile de La Confessione di Peter Gomez, Marco Damilano ha commentato la situazione politica attuale, affermando che Elly Schlein rappresenta una novità significativa di questa legislatura. Ha inoltre dichiarato che questa figura politica potrebbe avere la possibilità di superare Giorgia Meloni, senza fornire ulteriori analisi o motivazioni. La discussione si è concentrata sulle dinamiche del panorama politico italiano e sulle potenzialità delle figure emergenti.

“ Elly Schlein rappresenta la novità di questa legislatura, può battere Giorgia Meloni “. Così Marco Damilano a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 11 aprile alle 202.20 su Rai 3, rispondendo alla domanda del conduttore su chi abbia più possibilità tra i due leader del campo progressista di battere la leader di Fdi alle prossime Politiche. “ Giuseppe Conte parla a un elettorato che confina con quello di Giorgia Meloni – ha proseguito il conduttore de Il Cavallo e la Torre – Non dico che sia indifferente chi candidano, comunque penso che Elly Schlein possa farcela”, ha concluso il giornalista. L'articolo Marco Damilano a La Confessione di Gomez (Rai3): “Elly Schlein è la novità politica di questa legislatura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marco Damilano a La Confessione di Gomez (Rai3): “Elly Schlein è la novità politica di questa legislatura. Può battere Giorgia Meloni”

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