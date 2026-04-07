Colto da malore sul Corso a Cava de' Tirreni | soccorso un uomo

Questa sera, in Corso Umberto I a Cava de' Tirreni, un uomo è stato colto da malore davanti al teatro “Siani Academy”. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assisterlo e stabilizzarlo. La situazione ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni dell’uomo o sulle cause del malore.

Momenti di apprensione, questa sera, su Corso Umberto I a Cava de' Tirreni, dove un uomo sarebbe stato colto da malore davanti al teatro “Siani Academy”. A dare l'allarme sono stati i passanti. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Rossa che ha prestato soccorso al malcapitato. Le sue. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Colto da malore sul Monte Barro, uomo soccorso d'urgenza con l'elicotteroIntervento d'urgenza sul Monte Barro per soccorre un escursionista colto da malore. Cava de’ Tirreni, in corso ricerche di un uomo scomparso in una zona imperviaAlle ricerche partecipa anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnato nella perlustrazione delle aree impervie secondo il piano... Temi più discussi: Turista su nave da crociera colto da malore, soccorso da Guardia Costiera; Colto da malore mentre guidava verso il lavoro: muore 46enne; Pensionato colto da malore viene schiacciato e ucciso dal trattore mentre lavora nei campi. A dare l'allarme alcuni passanti; POLIZIOTTI DEL REPARTO MOBILE DI SENIGALLIA SALVANO LA VITA AD UN AUTOMOBILISTA COLTO DA MALORE. IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA MARCO ODORISIO HA RICEVUTO, NELLA MATTINATA ODIERNA, I DUE POLIZIOTTI. Anziano colto da malore: salvato da una donna grazie ad un defibrillatore presente in paeseUn uomo di 92 anni è stato colto da un malore improvviso. In quei momenti, dove ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte, è intervenuta con prontezza Manuela Vergari, che ha utilizza ... grossetonotizie.com Tragedia a Pasqua a Matino: muore 51enne colto da malore mentre guidaDramma nella serata di Pasqua a Matino, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita mentre era alla guida della propria auto. La tragedia si è consumata nei pressi del cimitero, sotto gli occhi di alcuni ... leccesette.it CADONO DA UN’IMPALCATURA IN UN CANTIERE A CAMASTRA: TRE OPERAI FERITI, UN COLLEGA COLTO DA MALORE PER LO SHOCK CAMASTRA (AG) – Grave incidente sul lavoro in un cantiere edile a Camastra, nell’Agrigentino, dove tre operai so - facebook.com facebook "...e il tuo volto ebbro / di mollezza, / un albero colto / da un’improvvisa / freschezza / di verde, / e il tuo profumo / d'olio e d'erba..." —Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto #LaCifraDellOlio a #SalaLettura x.com