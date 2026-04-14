Le tensioni tra Israele e Hezbollah, il gruppo sciita supportato dall’Iran, continuano a influenzare la regione. Recentemente si sono svolti colloqui tra le parti, ma Hezbollah ha chiesto di annullare l’incontro, evidenziando la fragilità delle prospettive di dialogo. La situazione tra i due attori rimane complessa, con episodi di confronto che si sono susseguiti nel tempo.

Il conflitto tra Israele e Hezbollah, il movimento politico e paramilitare sciita libanese (sostenuto dall’Iran), è tutt’altro che recente. Infatti, da quando l’organizzazione è nata negli anni ’80 per fronteggiare l’occupazione del Libano meridionale da parte di Israele, hanno combattuto diverse guerre. La situazione attualmente non è mutata. A questo si somma la richiesta di Naim Qassem, il leader Hezbollah, che ha esortato il Libano a cancellare l’incontro con Israele previsto per oggi a Washington. Hezbollah chiede di annullare l’incontro. Israele e Libano con due prospettive diverse. Naim Qassem si rifiuta categoricamente di effettuare negoziazioni dirette con Israele, ha infatti affermato in un discorso televisivo: «Rifiutiamo i negoziati con l’entità israeliana usurpatrice.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Colloqui Israele-Libano, Hezbollah chiede di annullare l’incontro: le prospettive restano fragili

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