L’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra attacchi contro postazioni di Hezbollah in Libano. L’immagine riprende i momenti di un’operazione militare condotta mercoledì. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle località colpite o alle circostanze dell’intervento. La diffusione del video segue le azioni militari avvenute nella regione in questi ultimi giorni.

Mercoledì l’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe attacchi contro delle postazioni di Hezbollah in Libano. Tel Aviv ha dichiarato di aver “smantellato decine di siti di infrastrutture terroristiche, tra cui depositi di armi, postazioni anticarro, posti di osservazione e pozzi sotterranei”. Nelle immagini aeree si vedono i razzi israeliani colpire numerosi edifici, con grosse e spesse colonne di fumo; inoltre, vengono mostrati anche dei lanciamissili attribuiti a Hezbollah che vengono identificati, presi di mira e poi fatti saltare in aria. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Israele diffonde video di un attacco contro Hezbollah

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