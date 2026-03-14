Colleferro Scalo Giornata Internazionale della Donna Successo all’Auditorium Fabbrica della Musica per il monologo Esagerate di e con Cinzia Spanò

Domenica 8 marzo, all’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro, si è svolto il monologo “Esagerate” interpretato e scritto da Cinzia Spanò in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle rappresentazioni teatrali e alle celebrazioni dedicate alle donne. La serata ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, coinvolti dall’intensità della performance e dal messaggio trasmesso attraverso il monologo.

Lo spettacolo che inizia da un dato inconfutabile: l’Italia si colloca all’87 posizione, su 146 Paesi analizzati, per parità di opportunità tra uomini e donne e negli ultimi due anni ha perso ben 24 posizioni! Con grande ironia l’attrice affronta il problema evidenziando ed analizzando i temi che più specificatamente offrono spunti di riflessione: dai bassi tassi di occupazione femminile, ai divari salariali, dal lavoro di cura, alle malattie poco studiate perché ritenute solo femminili, ai farmaci testati esclusivamente sugli uomini e somministrati anche alle donne,come se non vi fosse differenza alcuna. Anche le “favole”,si conferma ne... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro Scalo. Giornata Internazionale della Donna. Successo all’Auditorium Fabbrica della Musica per il monologo “Esagerate” di e con Cinzia Spanò Articoli correlati Colleferro. Giornata Internazionale della Donna. Due grandi iniziative del Comune all’Auditorium “Fabbrica della Musica”Cronache Cittadine COLLEFERRO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Colleferro ha organizzato una serie di... Colleferro Scalo. Al piano superiore dell’Auditorium “Fabbrica della Musica” inaugurato lo “Sportello Animali”Cronache Cittadine COLLEFERRO SCALO (Eledina Lorenzon) – Nella mattinata di Sabato 21 Febbraio, al secondo piano dell’Auditorium Fabbrica della... Contenuti e approfondimenti su Colleferro Scalo Argomenti discussi: Colleferro Scalo. Grande emozione per lo scoprimento della targa dedicata a Giacomo Matteotti e Velia Titta; Colleferro Giornata Internazionale della Donna Due grandi iniziative del Comune all’Auditorium Fabbrica della Musica.