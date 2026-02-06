Il comandante generale dell' Arma Salvatore Luongo incontra i carabinieri di Milano | Null’altro da chiedere se non essere rispettati

Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha visitato questa mattina la caserma Ugolini di Milano. Durante l'incontro, ha detto ai militari di non chiedere altro che rispetto. La visita è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione nel capoluogo e ascoltare le esigenze dei carabinieri sul campo.

Il generale Salvatore Luongo, comandante dell'Arma dei carabinieri, ha fatto visita alla caserma Ugolini, di via della Moscova, a Milano. Presso il comando Legione carabinieri Lombardia, il generale Luongo è stato accolto dal comandante interregionale, il generale di corpo d’Armata Riccardo.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

