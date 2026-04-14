Colesterolo nascosto nella lipoproteinaa e le nuovi armi per combatterlo
Recentemente si è approfondito il ruolo del colesterolo presente nella lipoproteina(a), spesso non incluso nei test standard. Questo tipo di colesterolo non deriva dall’alimentazione, ma può comunque contribuire al rischio di infarto anche in soggetti che sembrano sani. La scoperta ha portato all’attenzione nuove strategie e strumenti per individuare e contrastare questa forma di colesterolo, ancora poco conosciuta.
C’è un tipo di colesterolo che spesso non viene misurato. Non dipende da quello che mangiamo. E può aumentare il rischio di infarto anche in persone apparentemente sane. Si chiama lipoproteina(a), o più semplicemente Lp(a).La lipoproteina(a) non è una scoperta recente. Fu identificata negli anni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Il raffreddore ai raggi X: come attacca il rinovirus e quali armi per combatterloIl primo vero campo di battaglia del raffreddore non sono né bronchi né i polmoni, come si potrebbe immaginare, ma il naso.
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Colesterolo buono o cattivo Oggi facciamo chiarezza insieme a Evelina! Tra consigli utili e buone abitudini, a #ÈSempreMezzogiorno impariamo a prenderci cura di noi… senza rinunciare al gusto! - facebook.com facebook