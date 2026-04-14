Colesterolo nascosto nella lipoproteinaa e le nuovi armi per combatterlo

Recentemente si è approfondito il ruolo del colesterolo presente nella lipoproteina(a), spesso non incluso nei test standard. Questo tipo di colesterolo non deriva dall’alimentazione, ma può comunque contribuire al rischio di infarto anche in soggetti che sembrano sani. La scoperta ha portato all’attenzione nuove strategie e strumenti per individuare e contrastare questa forma di colesterolo, ancora poco conosciuta.