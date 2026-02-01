Il raffreddore ai raggi X | come attacca il rinovirus e quali armi per combatterlo

Il raffreddore si combatte nelle mucose nasali, dove il rinovirus trova il suo punto di attacco. I ricercatori hanno scoperto che la risposta immunitaria in queste zone decide se il virus si diffonde o viene fermato. Capire come funziona questa reazione può aiutare a trovare nuovi modi per proteggerci e ridurre i sintomi.

Il primo vero campo di battaglia del raffreddore non sono né bronchi né i polmoni, come si potrebbe immaginare, ma il naso. Lì, nelle narici, si gioca la partita decisiva tra il rinovirus e il nostro organismo, spesso ancora prima della comparsa dei primi sintomi: ora, per la prima volta, uno studio condotto negli Stati Uniti ha svelato nel dettaglio cosa succede quando il virus prova a prendere il controllo. I ricercatori della Yale School of Medicine hanno deciso di osservare al rallentatore e a livello cellulare e molecolare il momento in cui entriamo in contatto col rinovirus e come il nostro organismo agisce per tentare di bloccarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Quando il rinovirus infetta le vie respiratorie, le narici rappresentano il primo punto di contatto.

Bassetti afferma che scoprire un farmaco o un vaccino efficace contro il raffreddore meriterebbe due premi Nobel.

