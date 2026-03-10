Bunker sotterraneo nascosto da una parete in marmo nella casa in costruzione | le immagini

Nella casa in costruzione è stato scoperto un bunker sotterraneo nascosto dietro una parete in marmo. La parete si apre tramite una botola a scomparsa, rivelando un vano in cemento armato. Le immagini mostrano la parete rivestita di marmo e il passaggio segreto che porta all’interno del rifugio. La scoperta è stata resa nota attraverso alcune fotografie diffuse pubblicamente.

Individuato da carabinieri ed esercito, era invisibile a occhio nudo. Per chi indaga avrebbe potuto essere usato anche da latitanti Un vano nascosto dietro una parete ricoperta da marmo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato. È quanto hanno scoperto i carabinieri e i militari dello squadrone eliportato "Cacciatori" di Vibo Valentia nel corso di un controllo a San Luca (Reggio Calabria) in una casa privata ancora in costruzione. Nelle immagini diffuse dai carabinieri si vede che l'accesso è nascosto da una parete, rimuovendo parte del rivestimento si accede a una botola a scomparsa. Una scala permette di raggiungere un locale interrato di circa tre metri per tre, con un'altezza di circa tre metri, realizzato in cemento armato. 🔗 Leggi su Today.it

