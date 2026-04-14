Dopo il ritiro di Aryna Sabalenka a Stoccarda, Coco Gauff ha conquistato il secondo posto nel ranking del torneo. La tennista statunitense ha dimostrato sicurezza nelle proprie capacità, proseguendo la sua avventura nel torneo senza ostacoli. La sua crescita in classifica rispecchia i risultati ottenuti nelle ultime partite e la sua posizione attuale nel circuito. La competizione prosegue con la Gauff tra le favorite per il titolo.

"> Coco Gauff avanza al secondo posto nel ranking di Stuttgart. Coco Gauff si è posizionata al secondo posto nel ranking del torneo di Stuttgart, grazie al ritiro di Aryna Sabalenka. Questa opportunità potrebbe rivelarsi cruciale per la giovane tennista americana, che ha recentemente mostrato un grande talento al Miami Open, dove ha raggiunto la finale. Ora, è pronta a concentrarsi sulla stagione su terra battuta, preparandosi per il suo primo torneo in questa superficie dell’anno. La decisione di Sabalenka di ritirarsi ha cambiato le dinamiche del torneo, e Gauff ha espresso come questa situazione possa influire positivamente sulle sue possibilità di vittoria.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff si fida delle sue capacità dopo il ritiro di Aryna Sabalenka a Stoccarda.

Coco Gauff: la chiave per superare Aryna Sabalenka secondo le indicazioni degli esperti.Coco Gauff: la chiave per superare Aryna Sabalenka secondo le indicazioni degli esperti.

Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, Finale WTA Miami 28-03-2026In semifinale, Aryna Sabalenka ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva su Elena Rybakina in meno di due settimane, imponendosi in due set.

Coco Gauff replica agli haters sui social: «Non mi scuso per i miei capelli, ognuno è bello per quello che è»La tennista statunitense n.3 del mondo, ha risposto così alle critiche online ricevute dopo un suo servizio pubblicitario per un noto marchio di moda in cui era accusata di avere dei capelli «trasanda ... corriere.it

Coco Gauff vince il Roland Garros e ringrazia i genitori: Mi mantenete con i piedi per terraCoco Gauff ha vinto il Roland Garros. La tennista americana, numero 2 al mondo, ha vinto in tre set la finale con Aryna Sabalenka, la numero 1. Secondo Slam per Gauff, classe 2004. Dopo aver vinto ha ... fanpage.it