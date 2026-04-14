Il tennista italiano, attualmente al 16° posto nel ranking mondiale, si prepara a disputare il suo primo match nell’ATP 250 di Monaco di Baviera. L’incontro rappresenta un’occasione per lui di rafforzare la posizione sulla terra battuta, superficie su cui si concentra l’attuale impegno. L’attività in campo sarà seguita dall’inizio della competizione, in cui l’atleta affronterà avversari di livello internazionale.

Il numero 16 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, si prepara a scendere in campo a Monaco di Baviera per l’esordio nell’ATP 250, con l’obiettivo di consolidare i propri risultati sulla terra battuta. Il romano affronterà il giovane talento tedesco Diego Dedura, cercando di replicare l’andamento positivo vissuto in questo stesso torneo nel 2023, quando riuscì a raggiungere il primo quarto di finale della sua carriera ATP. L’evoluzione tecnica e mentale del tennista romano. Le condizioni climatiche e di gioco previste per il torneo bavarese sembrano favorire lo stile di gioco di Cobolli, che ha espresso grande ottimismo in vista della sfida contro il diciottenne Dedura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobolli sfida il destino a Monaco: nuova mentalità per dominare

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