Il centrocampista tedesco classe 1995 ha annunciato di aver lasciato il Bayern Monaco, dove ha giocato negli ultimi anni. La sua decisione di cercare una nuova sfida all’estero è stata comunicata tramite un messaggio pubblicato sui social. Goretzka ha ringraziato il club per l’esperienza e si prepara a intraprendere un nuovo percorso professionale lontano dalla Germania.

Leon Goretzka ha ufficializzato il suo addio al Bayern Monaco. Il contratto del centrocampista classe 1995 andrà in scadenza a giugno: il suo nome sarà uno dei più caldi per la prossima finestra di mercato. Il Milan sta seguendo da tempo il tedesco, così come Inter e Napoli. In un'intervista concessa a 'Sky Sport De', Goretzka ha confermato le voci sulla separazione dal Bayern Monaco a fine stagione. Di seguito, le sue parole. Sull'addio al Bayern:“Dopo 8 anni meravigliosi a Monaco, sento che è arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero. So benissimo cosa Julian si aspetta da me. Ho giocato tutte le partite delle qualificazioni e penso di aver contribuito alla nostra partecipazione al torneo, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Goretzka lascia il Bayern Monaco: “È arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero”

