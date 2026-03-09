Milan Goretzka lascia il Bayern Monaco | È arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero
Il centrocampista tedesco classe 1995 ha annunciato di aver lasciato il Bayern Monaco, dove ha giocato negli ultimi anni. La sua decisione di cercare una nuova sfida all’estero è stata comunicata tramite un messaggio pubblicato sui social. Goretzka ha ringraziato il club per l’esperienza e si prepara a intraprendere un nuovo percorso professionale lontano dalla Germania.
Leon Goretzka ha ufficializzato il suo addio al Bayern Monaco. Il contratto del centrocampista classe 1995 andrà in scadenza a giugno: il suo nome sarà uno dei più caldi per la prossima finestra di mercato. Il Milan sta seguendo da tempo il tedesco, così come Inter e Napoli. In un'intervista concessa a 'Sky Sport De', Goretzka ha confermato le voci sulla separazione dal Bayern Monaco a fine stagione. Di seguito, le sue parole. Sull'addio al Bayern:“Dopo 8 anni meravigliosi a Monaco, sento che è arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero. So benissimo cosa Julian si aspetta da me. Ho giocato tutte le partite delle qualificazioni e penso di aver contribuito alla nostra partecipazione al torneo, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
