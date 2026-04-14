Cobolli al secondo turno all’Atp Monaco 2026

Flavio Cobolli si è qualificato per il secondo turno dell’Atp Monaco 2026, torneo che si svolge sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera. Dopo aver battuto il suo avversario all’esordio, anche Luciano Darderi aveva superato il primo turno. L’evento è parte del circuito Atp 500 e si tiene in Germania. Cobolli si unisce a Darderi nella lista dei vincitori del primo turno.

Dopo Luciano Darderi anche Flavio Cobolli vince all’esordio all’Atp Monaco 2026, il ‘BMW Open’, Atp 500 di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding – in un primo tempo sorteggiato contro l’ungherese Marton Fucsovics, n.58 Atp, costretto al forfait per un problema alla spalla destra -, ha superato 6-4 7-5 il mancino tedesco Diego Dedura, n.258 Atp, promosso dalle qualificazioni. Agli ottavi il suo avversario sarà il vincente del match tra Zizou Bergs (n.40) ed il lucky loser tedesco Marko Topo (n.260). Forza No.4 seed??? @cobollifla defies Dedura 6-4, 7-5 to kick-start his Munich campaign @BMWOpen500 #BMWOpenbyBitpanda pic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cobolli al secondo turno all’Atp Monaco 2026 Jannik Sinner Begins Clay Season vs Ugo Humbert | Monte-Carlo 2026 Match Highlights Atp Montecarlo, Cobolli al secondo turno e Arnaldi eliminato(Adnkronos) – Flavio Cobolli al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. ATP Monaco 2026, Luciano Darderi piega Zhang in tre set ed accede al secondo turnoEsordio vincente, seppur con qualche patema, per Luciano Darderi, accreditato della testa di serie numero 6, nell’ATP 500 di Monaco di Baviera, in...