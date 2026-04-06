Atp Montecarlo Cobolli al secondo turno e Arnaldi eliminato

All'Atp Masters 1000 di Montecarlo, Flavio Cobolli si è qualificato per il secondo turno dopo aver battuto l'argentino Francisco Comesana in tre set. La partita, iniziata lunedì 6 aprile, si è conclusa con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in due ore e mezza. Nel torneo, è stato eliminato invece l'altro italiano in gara, Arnaldi.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, testa di serie numero 10, al primo turno oggi lunedì 6 aprile supera l'argentino Francisco Comesana, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in 2h30'. Cobolli incontrerà il belga Alexander Blockx. Finisce invece l'avventura di Matteo Arnaldi: entrato nel tabellone principale come lucky loser, cede al qualificato cileno Cristian Garin che si impone per 6-2, 6-4. Nei match di giornata, cade solo una testa di serie. Il russo Karen Khachanov, numero 12 del tabellone, viene battuto dal francese Arthur Rinderknech che vince con il punteggio di 7-5, 6-2. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Montecarlo: Garin travolge Arnaldi e sfida Zverev al secondo turnoCristian Garin ha eliminato Matteo Arnaldi al primo turno del Rolex Montecarlo Masters 2026, imponendosi con un punteggio di 6-2 6-4. ATP Montecarlo, Arnaldi supera il primo turno delle qualificazioni. Fuori Maestrelli e PellegrinoAndrea Pellegrino, infine, è costretto al ritiro contro il numero 7 del seeding, il kazako Alexander Shevchenko, e deve alzare bandiera bianca dopo... Temi più discussi: Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; Atp Montecarlo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP; ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: esordio per Cobolli. Flavio Cobolli fa valere il suo status al terzo, batte Comesana e avanza a MontecarloNel primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis inizia con una vittoria il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che ... oasport.it LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 20.46 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un ... oasport.it Il conto alla rovescia è finito: diamo il via all’ATP di Montecarlo. Il nostro Lorenzo Musetti è pronto per scendere in campo. Forza Campione! #Kia #MovementThatInspires #Musetti facebook Settimana chiave a Montecarlo: Carlos Alcaraz difende il titolo, Jannik Sinner sogna il sorpasso nel ranking ATP. Tutti gli scenari #Tennis #ATP x.com