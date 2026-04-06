Atp Montecarlo Cobolli al secondo turno e Arnaldi eliminato

Da periodicodaily.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Atp Masters 1000 di Montecarlo, Flavio Cobolli si è qualificato per il secondo turno dopo aver battuto l'argentino Francisco Comesana in tre set. La partita, iniziata lunedì 6 aprile, si è conclusa con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in due ore e mezza. Nel torneo, è stato eliminato invece l'altro italiano in gara, Arnaldi.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, testa di serie numero 10, al primo turno oggi lunedì 6 aprile supera l'argentino Francisco Comesana, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in 2h30'. Cobolli incontrerà il belga Alexander Blockx. Finisce invece l'avventura di Matteo Arnaldi: entrato nel tabellone principale come lucky loser, cede al qualificato cileno Cristian Garin che si impone per 6-2, 6-4. Nei match di giornata, cade solo una testa di serie. Il russo Karen Khachanov, numero 12 del tabellone, viene battuto dal francese Arthur Rinderknech che vince con il punteggio di 7-5, 6-2. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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