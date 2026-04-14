ATP Monaco 2026 Luciano Darderi piega Zhang in tre set ed accede al secondo turno

Luciano Darderi ha iniziato con una vittoria il torneo ATP di Monaco 2026, superando Zhang in tre set. L'incontro ha visto il tennista italiano imporsi dopo una partita combattuta, che ha richiesto tre set per essere deciso. Con questo risultato, Darderi si è qualificato per il secondo turno del torneo. L'esordio ha mostrato alcuni momenti di difficoltà, ma alla fine il giocatore è riuscito a conquistare il passaggio del turno.

Esordio vincente, seppur con qualche patema, per Luciano Darderi, accreditato della testa di serie numero 6, nell’ ATP 500 di Monaco di Baviera, in Germania: l’azzurro piega in tre set il cinese Zhang Zhizhen, in tabellone grazie al ranking protetto, battuto con lo score di 7-6 (5) 3-6 6-1 in due ore e nove minuti di gioco. Per il tennista italiano al secondo turno sulla terra battuta bavarese ci sarà il vincente del match tra la wild card tedesca Justin Engel ed il ceco Vit Kopriva. Nel primo set l’azzurro non sfrutta tre break point nel secondo game, e poi nel terzo è lui a cedere la battuta. Darderi trova l’immediato controbreak nel quarto gioco, poi nel nono game deve annullare la palla break che avrebbe mandato il cinese a servire per il set, ma si salva.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Monaco 2026, Luciano Darderi piega Zhang in tre set ed accede al secondo turno WTA Miami 2026, Jasmine Paolini piega in tre set Taylor Townsend e accede al terzo turnoL’azzurra Jasmine Paolini soffre ma piega in tre set Taylor Townsend nel secondo turno del WTA 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti): la numero 7... Luciano Darderi continua il suo cammino agli Australian Open. Piega Baez ed è al terzo turnoPrima di questa edizione Luciano Darderi non aveva ancora vinto una partita nel tabellone principale a Melbourne, mentre ora il numero venticinque...