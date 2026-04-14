Coachella | il Goldendoodle star che ruba la scena alle celebrità

Al festival Coachella, un Goldendoodle di nome Brodie ha conquistato l’attenzione di molti. La sua presenza ha attirato numerosi follower e celebrità, grazie a una strategia di gestione dell’immagine che lo ha reso una vera e propria star sui social. Brodie ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e dei media, diventando un protagonista in un evento noto per le sue performance musicali e le apparizioni di personaggi famosi.

Un Goldendoodle di nome Brodie ha trasformato la sua presenza al festival Coachella in un fenomeno mediatico senza precedenti, attirando l’attenzione di celebrità e migliaia di follower attraverso una gestione della propria immagine da vero influencer. Il cane, che vanta una base di oltre due milioni di persone su Instagram, è diventato il centro dell’attenzione nel deserto, superando per impatto visivo molti dei partecipanti umani più noti. L’impatto visivo di Brodie tra le aree VIP del festival. La presenza di Brodie nell’area riservata del Coachella non è passata inosservata, scatenando reazioni spontanee tra i presenti. Madison Beer, osservando l’arrivo del cane, ha mostrato un evidente stupore togliendosi gli occhiali da sole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coachella: il Goldendoodle star che ruba la scena alle celebrità Affari Tuoi, Stefano De Martino ruba il posto a Herbert, ma il Dottore ruba la scenaUna puntata iniziata a ritmo di musica e finita in beffa quella di Sara da Macomer, Sardegna, nella puntata di lunedì 26 gennaio di Affari... Coachella 2026: tra grandi star e il rito del romanticismo nel desertoIl festival musicale di Indio, in California, ha dato ufficialmente il via alla sua edizione 2026, trasformando il deserto in un palcoscenico dove la...