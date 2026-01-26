In questa puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino prende il posto di Herbert, mentre il Dottore conquista l’attenzione del pubblico. La trasmissione si apre con ritmo musicale e si conclude con un momento di leggerezza, regalando agli spettatori un’esperienza semplice e piacevole. Un episodio che conferma come, in televisione, i cambi di scena possano sorprendere e divertire senza eccessi di enfasi.

Una puntata iniziata a ritmo di musica e finita in beffa quella di Sara da Macomer, Sardegna, nella puntata di lunedì 26 gennaio di Affari Tuoi. La gara, condotta da Stefano De Martino, è stata un’altalena di fortuna ed emozioni, ma a caratterizzarla è stata soprattutto la sfida con il Dottore, che ha messo in difficoltà la concorrente. Sara dalla provincia di Nuoro ha raccontato un po’ della sua vita. La ragazza lavora come impiegata contabile nello studio della zia e si è fatta accompagnare in studio dal padre Sandro I due condividono una passione: la musica. Infatti insieme suonano in una tribute band degli 883. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino ruba il posto a Herbert, ma il Dottore ruba la scena

Approfondimenti su Affari Tuoi

Giovedì 15 gennaio, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, con Stefano De Martino al timone.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Affari Tuoi

Argomenti discussi: Stefano De Martino e il caso di Affari tuoi che la Rai ha mandato in onda nonostante il lutto; Affari Tuoi, Herbert sparisce nella puntata più triste di Stefano De Martino: il comunicato della Rai; Affari Tuoi, Stefano De Martino svela il segreto di Miriam. Il finale sorprende; Chi è Martina Miliddi, ad Affari Tuoi al posto di Herbert Ballerina.

Affari tuoi, Stefano de Martino rompe il silenzio in diretta su Herbert Ballerina (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu

Herbert Ballerina tornerà ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza: L’hanno liberatoIl ritorno di Herbert Ballerina è nell'aria. Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 24 gennaio, Stefano De Martino ha annunciato scherzosamente che il ... fanpage.it

Affari Tuoi, il pubblico grida allo scandalo: "Stefano ha...Altro.. facebook

Il conduttore di Affari tuoi ha per la prima volta pubblicato un contenuto sul suo profilo social ufficiale per ricordare il padre Enrico, mancato lo scorso 19 gennaio, dopo una lunga malattia x.com