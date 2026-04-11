Coachella 2026 | tra grandi star e il rito del romanticismo nel deserto

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival musicale di Indio, in California, ha ufficialmente aperto le porte alla sua edizione 2026, attirando grandi star internazionali e appassionati da tutto il mondo. L’evento si svolge nel deserto e vede artisti di fama esibirsi su vari palchi, mentre le celebrità partecipano a incontri e momenti di socializzazione nel contesto di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La manifestazione si conferma come uno degli eventi musicali più seguiti e discussi della stagione.

Il festival musicale di Indio, in California, ha dato ufficialmente il via alla sua edizione 2026, trasformando il deserto in un palcoscenico dove la musica si intreccia con le dinamiche relazionali delle celebrità. Con il primo weekend iniziato il 10 aprile e il secondo previsto per il 17 aprile, l’evento vede tra i protagonisti Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G, attirando non solo migliaia di appassionati ma anche coppie di alto profilo pronte a trasformare il fine settimana in una fuga romantica tra i colori del festival. L’estetica del desiderio e il supporto ai grandi headliner. La dimensione sociale di Coachella trascende la semplice fruizione sonora, configurandosi come un rito collettivo di espressione affettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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