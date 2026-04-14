Cnr-Unioncamere alleanza per portare la ricerca a casa delle imprese

Il Consiglio di amministrazione di due importanti enti ha approvato un accordo volto a ridurre le distanze tra il mondo della ricerca e le imprese. L’intenzione è di valorizzare le eccellenze scientifiche e favorire un trasferimento più rapido delle conoscenze nel settore industriale. L’intesa mira a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo di portare la ricerca direttamente nelle aziende.

Accorciare la distanza tra ricerca e imprese, valorizzare le eccellenze scientifiche e accelerare il trasferimento di conoscenze: è l’obiettivo dell’accordo Cnr-Unioncamere, approvato dal Consiglio di amministrazione delle due istituzioni. “L’intesa – si legge in una nota – rinnova ed amplia una collaborazione in atto da anni, diretta a trasferire tecnologie d’avanguardia nel cuore del sistema produttivo italiano. Mentre crescono del 60% in 10 anni le pubblicazioni scientifiche italiane di alta qualità e di altrettanto quelle di area Stem, i risultati della ricerca faticano ancora ad atterrare nel tessuto produttivo nazionale: spesso le imprese, frenate da limiti di risorse umane e finanziarie, hanno difficoltà persino a identificare i propri bisogni di innovazione”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Alleanza tra Comune, Cnr e imprese: nasce il progetto Tempest per la difesa del suolo Unioncamere, così la Enterprise Europe Network aiuta le imprese campane a competere in EuropaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.