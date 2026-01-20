Alleanza tra Comune Cnr e imprese | nasce il progetto Tempest per la difesa del suolo

Il Comune di Scandicci, in collaborazione con il Cnr e le imprese locali, avvia il progetto Tempest per la tutela del suolo e la sicurezza idraulica. L'iniziativa mira a sviluppare soluzioni innovative e sostenibili, trasformando l’area in un laboratorio a cielo aperto per la prevenzione e la gestione dei rischi legati alle criticità idriche. Un passo importante per la tutela del territorio e la resilienza della comunità locale.

SCANDICCI – Scandicci si candida a diventare un laboratorio a cielo aperto per la sicurezza idraulica. La Giunta comunale ha approvato la collaborazione per il progetto ‘Tempest’, un’iniziativa che punta a rivoluzionare il monitoraggio degli eventi atmosferici. Il progetto è stato sviluppato dalla Etg srl, azienda tecnologica locale, che parteciperà a un bando regionale per ottenere i fondi necessari. La squadra messa in campo è di altissimo profilo scientifico. Oltre al capofila, collaboreranno Bbi srl, Geosolutions srl, i ricercatori del Cnr e le Università di Firenze e Pisa. L’obiettivo è fornire risposte concrete alla sfida dei cambiamenti climatici.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

