L’Umbria sta vivendo un aumento delle temperature, con Terni e Perugia tra le città più calde d’Italia. I dati di 3bmeteo, pubblicati dal Sole 24 Ore, confermano questa tendenza senza lasciare margini a interpretazioni diverse. La situazione climatica nella regione si presenta come una delle più calde del Paese in questi giorni.

Perugia, 10 marzo 2026 – Umbria sempre più rovente. A Terni, come a Perugia. I dati di 3bmeteo, elaborati dal Sole 24ore, non lasciano dubbi. Confermando, nei quindici anni che vanno al 2010 al 2025, un innalzamento delle temperature costante, con particolare incidenza nel centro-nord del Paese. A Perugia, l’aumento della temperatura si quantifica in un + 1,7 gradi di media. A Terni, l’incremento sfiora i 3 gradi, attestandosi su 2,9. Terni che risulta essere fanalino di coda, o giù di lì, nella classifica dei capoluoghi di provincia con il clima migliore. Nella classifica che vede in vetta Bari, una conferma rispetto alle rilevazioni del 2024, la seconda città dell’Umbria occupa la penultima posizione, la 106, risultando migliore solo di Carbonia-Sud Sardegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Cambia il clima, l'Umbria è la regione più rovente. E Terni è tra le città più calde d'Italia

