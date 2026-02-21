Serie A clima rovente al Via del Mare | fischi assordanti per Bastoni in Lecce-Inter

Alessandro Bastoni riceve fischi assordanti al Via del Mare durante Lecce-Inter, dopo aver simulato un fallo. La tifoseria locale reagisce con insistenza, protestando contro la sua azione. La scena si ripete in un match che si fa sempre più acceso. I cori si alzano tra le contestazioni degli spettatori, che vogliono sottolineare il loro disappunto. La tensione nel settore ospiti si fa palpabile tra le proteste dei supporter.

Non intende placarsi la polemica legata alla simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus che ha portato all'espulsione del difensore francese Pierre Kalulu, ex calciatore del Milan dal 2024 al servizio della Vecchia Signora. E' da poco iniziata Lecce-Inter, match valido per la 26 esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026, ma a far parlare è stata l'accoglienza dei tifosi pugliesi nei confronti del difensore nerazzurro. Alessandro Bastoni, come si poteva immaginare, è stato ampiamente contestato dai salentini: ogni volta che il numero 95 possiede palle, gli spalti del Via Del Mare lo bersagliano di fortissimi fischi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Juve Lecce 1-1: fischi assordanti dello Stadium al triplice fischio. Poi però la curva ‘accetta’ la prestazioneAl termine di Juventus-Lecce, il risultato di 1-1 ha suscitato numerose contestazioni tra i tifosi allo Stadium.

Lecce Inter, fischi per Bastoni: reazione di stupore in panchina. Chivu incoraggia il suo difensoreAlessandro Bastoni ha ricevuto fischi dai tifosi del Lecce ogni volta che toccava palla, causando reazioni di sorpresa in panchina.

