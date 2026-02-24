Il governo ha deciso di sospendere il congedo paritario tra genitori, scatenando la reazione delle opposizioni. La misura, approvata con 137 voti favorevoli, è stata poi bocciata a maggioranza alla Camera, con 117 contrari e 2 astenuti. La proposta, sostenuta dal centrosinistra, mirava a garantire pari diritti a mamme e papà, ma è stata respinta in un clima di forti critiche. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questa decisione.

Uno stop annunciato ma non per questo meno contestato dal campo largo. Alla Camera va in scena l'affossamento della proposta unitaria del centrosinistra sul congedo paritario tra mamme e papà approdata in Aula e cassata a maggioranza per 137 voti a favore, 117 contrari e 2 astenuti. Il film è molto simile a quello già visto con proposte in quota opposizione come il salario minimo e che si riproporrà con tutta probabilità con la settimana corta. La maggioranza, acquisita una relazione negativa della Ragioneria per coperture «non idonee», ha proposto e approvato in commissione Bilancio un parere contrario con la proposta di soppressione ratificata, poi, dall’Aula. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Niente congedo paritario per i papà, lo stop del governo Meloni: «Costa troppo»Il governo Meloni decide di bloccare il congedo paritario di quattro mesi per i papà, citando i costi troppo elevati.

Famiglia: De Biase (Pd), 'no maggioranza a congedo paritario è contro donne'La famiglia De Biase del Pd denuncia che il rifiuto in Commissione Bilancio alla proposta sul congedo parentale paritario deriva da una scelta che penalizza le donne.

Stop al congedo paritario tra genitori, l'opposizione in rivolta: Il Governo fa una politica contro le donne. Coperture «non idonee». Avere una premier donna - attacca la leader Dem Elly Schlein - non serve visto che non combatte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne di questo Paese

